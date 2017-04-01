Первые десять дней апреля особенно опасны для водителей. И вот почему

«Время с апреля по сентябрь мы в полиции называем черным периодом, потому что в эти месяцы в Эстонии чаще, чем обычно, случаются ДТП, в которых страдают или гибнут люди», - сказал ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.

Почему это так?

«С апреля теплеет и водители начинают жать на газ смелее. Кроме того, на улицах появляется больше пешеходов и тех, кто передвигается на двухколесном транспорте», - заметил Тикерпе.

В апреле прошлого года в Ида-Вирумаа в волости Вайвара произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Фото: Мартин Илуструмм.

Часто причиной ДТП является превышение скорости.

«Люди видят, что снега нет, дорога хорошая, погода ясная, и сильнее жмут на газ, считая, что с ними ничего не случится, - сказал Тикерпе. - В мае превышать скорость начнут еще сильнее, а в июне - в месяце, когда празднуют Янов день, - причиной многих ДТП является алкоголь».

Если посмотреть на статистику последних двух лет, то в апреле в среднем происходит по четыре ДТП в день, при этом в среднем страдают пять человек. Каждый пятый день кто-то погибает. В мае в среднем происходит 4,5 ДТП в день, в которых страдают 6 человек. Смертельные ДТП случаются каждый восьмой день.

Зарегистрированные полицией ДТП с пострадавшими и погибшими за последние три года. Источник: PPA

Количество ДТП начинает снижаться лишь в октябре. «Это сухая статистика, и, очевидно, и в этом году в ней ничего не изменится», - сказал Тикерпе.

В связи с началом "черного периода" с апреля полиция будет выделять больше ресурсов и времени на осуществление надзора за движением, на улицах будет больше дорожных полицейских. Патрули будут размещать, исходя из статистических данных. Так, будет учитываться, например, то, что больше аварий со смертельным исходом случается в первые десять дней месяца, причем чаще всего смертельные ДТП происходят в понедельник, вторник или в пятницу, как правило, в вечерний час пик в промежутке между 16.00 и 18.00. Известны также наиболее опасные участки дорог.

Молодые в группе риска

Тикерпе, однако, подчеркнул, что полиция в одиночку не сможет предотвратить все ДТП - поставить патруль у каждого перехода просто невозможно. «Ключевое слово в дорожном движении - «ответственность». Водитель транспортного средства должен понимать, что если он превышает скорость, то у этого будут последствия. Вовсе не обязательно штраф - последствием может стать чья-то смерть», - добавил он.

По словам Тикерпе, в группе риска - прежде всего, молодежь, которая часто копирует поведение тех, кто безнаказанно нарушает правила дорожного движения.

Кроме того, неоправданно рискуют те, кто, несмотря на патрули, регулярно нарушают ПДД.

С начала 2016 года в Эстонии в ДТП погибло более 80 человек. Количество получивших травмы в авариях постоянно растет. За три месяца 2017 года произошло уже 262 ДТП, в результате которых пострадали люди. 14 человек погибли, пострадали свыше трехсот человек.