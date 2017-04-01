Картина дня: подробности нападения в больнице, машина в реке Пирита и черный период на дорогах Эстонии

Машина в реке Пирита

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о машине, которая оказалась посреди реки Пирита. Читать далее...

Самые высокооплачиваемые профессии

На основании данных Palgad.ee, был создан список представителей профессий, зарплаты которых в 2016 году росли быстрее всего. Читать далее...

Опасный период для водителей

С апреля на дорогах Эстонии начинается так называемый черный период - за последние несколько лет именно начиная с апреля и до сентября резко повышалось количество тяжелых ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Читать далее...

Подробности нападения в больнице

Хотя расследование еще не завершено, сейчас уже известно, каким образом две недели назад в больнице пациенту удалось совершить нападение, в результате которого пострадали 12 человек. Читать далее...

Странные киоски красоты пробиваются на рынок

В отдельных торговых центрах Таллинна некоторое время назад появились автоматы, в которых продаются вовсе не конфеты или лимонад, а духи. Читать далее...

Как сказочно разбогатеть?

На наше мировосприятие и ценностные установки влияет детский фольклор, уверена Кристи Сааре, которая пишет о сказочных пяти способах достижения богатства. Читать далее...

Тяжелое ДТП

В деревне Рыху на шоссе Тарту-Вильянди произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Читать далее...

Эксклюзивные фото

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. ФБР опубликовало неизвестные снимки теракта. Читать далее...

Шутка от МИДа России

МИД России предложил услуги по найму российских хакеров и корректировке исхода выборов. Читать далее...