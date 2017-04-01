Картина дня: подробности нападения в больнице, машина в реке Пирита и черный период на дорогах Эстонии

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Машина в реке Пирита
Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о машине, которая оказалась посреди реки Пирита. Читать далее...
Самые высокооплачиваемые профессии
На основании данных Palgad.ee, был создан список представителей профессий, зарплаты которых в 2016 году росли быстрее всего. Читать далее...
Опасный период для водителей
С апреля на дорогах Эстонии начинается так называемый черный период - за последние несколько лет именно начиная с апреля и до сентября резко повышалось количество тяжелых ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Читать далее...
Подробности нападения в больнице
Хотя расследование еще не завершено, сейчас уже известно, каким образом две недели назад в больнице пациенту удалось совершить нападение, в результате которого пострадали 12 человек. Читать далее...
Странные киоски красоты пробиваются на рынок
В отдельных торговых центрах Таллинна некоторое время назад появились автоматы, в которых продаются вовсе не конфеты или лимонад, а духи. Читать далее...
Как сказочно разбогатеть?
На наше мировосприятие и ценностные установки влияет детский фольклор, уверена Кристи Сааре, которая пишет о сказочных пяти способах достижения богатства. Читать далее...
Тяжелое ДТП
В деревне Рыху на шоссе Тарту-Вильянди произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Читать далее...
Эксклюзивные фото
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. ФБР опубликовало неизвестные снимки теракта. Читать далее...
Шутка от МИДа России
МИД России предложил услуги по найму российских хакеров и корректировке исхода выборов. Читать далее...