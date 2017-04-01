Новая газета сообщила о массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне: трое убиты

В числе задержанных есть представители чеченского духовенства, включая известных и близких к чеченским властям религиозных деятелей, а также двое известных телеведущих. Чеченские гомосексуалы закрывают тематические группы и уничтожают свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, пытаются покинуть республику. Ситуация усложняется тем, что семьи задержанных, как правило, не обращаются с жалобами в официальные инстанции, чтобы не навлечь на себя позор.

Источники "Новой газеты" в спецслужбах связывают волну задержаний с попыткой российских ЛГБТ-активистов провести серию гей-парадов в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа. Эта новость вызвала на Кавказе массовые протесты, в том числе и митинги против ЛГБТ-сообщества. Российская ЛГБТ-сеть создала "горячую линию" для жителей региона, находящихся в опасности. "Если Вы чувствуете опасность, вам угрожают, немедленно свяжитесь с нами по адресу kavkaz@lgbtnet.org", - говорится в обращении активистов.