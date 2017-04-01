Таллиннская горуправа переезжает

Уже в понедельник там начнут рабочую неделю городская канцелярия и финансовая служба. "Пыльтсамма с достоинством нес свою функцию винной столицы Эстонии, - прокомментировал это событие исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, - а кроме того, не следует забывать, что при герцоге Магнусе Пыльтсамаа был столицей Ливонского королевства. Так что опыт этот город имеет достаточный. Но не менее важны и другие обстоятельства. Так, в Пыльтсамаа значительно дешевле обходятся офисные площади, Пыльтсамаа находится в самом центре Эстонии, здесь равнина, которая удобна для прокладки трамвайных путей, имеются большие складские запасы консервированного продовольствия. Перевод сюда столичной городской управы - это вклад города в общегосударственную программу, начало реализации которой положило решение о создании в Нарве колледжа Академии МВД, в новую региональную политику государства". Сегодня вечером, в 19.00 управа ознакомит с планом переезда журналистов на пресс-конференции. Она пройдет в Пыльтсамаа в пабе "Хуллава найзе" ( “Hullava Naise Pubi) . Кроме того, с планом можно будет ознакомиться в специальных выпусках газета "Пеалинн" и "Столица", выходящих на следующей неделе под названиями "Вейнипеалинн" и "Винная столица".