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Новый паром Piret взял курс на Эстонию

BNS
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Паром Tiiu. | ФОТО: Sefine laevatehas

Паром Piret в 18 часов по эстонскому времени в субботу взял курс на Эстонию с польского судостроительного завода Remontowa.

Паромом управляет экипаж из 12 человек. По словам капитана Ринго Коппеля, путь займет ориентировочно 36 часов, то есть судно прибудет в таллиннский порт Ванасадам рано утром в понедельник.

В Таллинне судно подготовят к работе на линии. Оно приступит к обслуживанию пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту во второй половине апреля.

Длина Piret 114 метров, он вмещает 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На пароме будет находиться спасательное снаряжение на 700 пассажиров, на двух палубах будут сидячие места для 500 пассажиров.

Напомним, что паром Tiiu прибудет в Эстонию в ближайшие часы.

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