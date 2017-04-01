Новый паром Piret взял курс на Эстонию

Паромом управляет экипаж из 12 человек. По словам капитана Ринго Коппеля, путь займет ориентировочно 36 часов, то есть судно прибудет в таллиннский порт Ванасадам рано утром в понедельник.

В Таллинне судно подготовят к работе на линии. Оно приступит к обслуживанию пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту во второй половине апреля.

Длина Piret 114 метров, он вмещает 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На пароме будет находиться спасательное снаряжение на 700 пассажиров, на двух палубах будут сидячие места для 500 пассажиров.

Напомним, что паром Tiiu прибудет в Эстонию в ближайшие часы.