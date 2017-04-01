Египетские СМИ: турист из Эстонии в Хургаде до смерти забил свою мать

На нескольких арабоязычных сайтах (например, здесь) распространяется сообщение о том, что в Хургаде задержан эстонский турист 1992 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил свою мать 1968 года рождения. Инцидент произошел в южной части Хургады. Когда именно - не уточняется.

По сообщению египетских СМИ, турист убил мать в комнате отеля. Предполагается, что причиной убийства стала ссора между ним и матерью из-за чрезмерного употребления молодым человеком алкоголя. По данным СМИ, женщина погибла в результате тяжелых травм головы.