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Египетские СМИ: турист из Эстонии в Хургаде до смерти забил свою мать

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

В египетских СМИ распространяется сообщение со ссылкой на полицию о том, что в Хургаде гражданин Эстонии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил свою мать. В МИД Эстонии пока нет никакой информации о произошедшем.

На нескольких арабоязычных сайтах (например, здесь) распространяется сообщение о том, что в Хургаде задержан эстонский турист 1992 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил свою мать 1968 года рождения. Инцидент произошел в южной части Хургады. Когда именно - не уточняется.

По сообщению египетских СМИ, турист убил мать в комнате отеля. Предполагается, что причиной убийства стала ссора между ним и матерью из-за чрезмерного употребления молодым человеком алкоголя. По данным СМИ, женщина погибла в результате тяжелых травм головы.

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