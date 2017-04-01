На озере Ванамыйза мужчина провалился под лед

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на берег. Медики отвезли пострадавшего в больницу.

Спасательный департамент напоминает, что лед уже недостаточно крепок для того, чтобы удержать человека. Следует хорошо подумать, прежде чем на него выходить. Особенно следует избегать зон под мостом, а также мест, где есть течение.

Даже если человек хорошо плавает, падение под лед может быть очень опасным - выбраться своими силами будет крайне сложно. В ледяной воде взрослый человек потеряет сознание через 10 минут. Ребенок или пожилой - еще быстрее, поэтому здесь может спасти лишь своевременно оказанная помощь.