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Глобальный проект: у моря в Таллинне могут появиться 50 новых улиц

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

В Таллинне на бывшем соляном складе Ротерманна состоялась презентация проекта по застройке приморской части столицы в ближайшие десятилетия. Реализация зависит от того, будет ли проект одобрен Таллиннским городским собранием.

Согласно проекту, на берегу Таллинна построят 50 новых улиц - на каждые 100 метров по улице. Об этом архитектор Индрек Пейл сообщил "Актуальной камере", пишет ERR.

По словам Пейла, в новом городском пространстве доступ к морю будет обеспечен для половины пешеходных дорожек и трети шоссе, в том числе и для Нарвского шоссе.

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