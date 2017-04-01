Глобальный проект: у моря в Таллинне могут появиться 50 новых улиц
1 апреля 2017 г., 20:57
В Таллинне на бывшем соляном складе Ротерманна состоялась презентация проекта по застройке приморской части столицы в ближайшие десятилетия. Реализация зависит от того, будет ли проект одобрен Таллиннским городским собранием.
Согласно проекту, на берегу Таллинна построят 50 новых улиц - на каждые 100 метров по улице. Об этом архитектор Индрек Пейл сообщил "Актуальной камере", пишет ERR.
По словам Пейла, в новом городском пространстве доступ к морю будет обеспечен для половины пешеходных дорожек и трети шоссе, в том числе и для Нарвского шоссе.