Глобальный проект: у моря в Таллинне могут появиться 50 новых улиц

Согласно проекту, на берегу Таллинна построят 50 новых улиц - на каждые 100 метров по улице. Об этом архитектор Индрек Пейл сообщил "Актуальной камере", пишет ERR.

По словам Пейла, в новом городском пространстве доступ к морю будет обеспечен для половины пешеходных дорожек и трети шоссе, в том числе и для Нарвского шоссе.