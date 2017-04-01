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Видео: на карнавале в пригороде Парижа прогремел взрыв

Ранены 20 человек, один из пострадавших - мэр города

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот.

В пригороде Парижа произошел взрыв, пострадали не менее 20 человек, сообщает Newsru.com.

ЧП произошло в субботу вечером во время карнавала в коммуне Вильпент недалеко от Парижа, передает BFMTV.

По первоначальным данным, три человека получили серьезные ранения. По сообщению AFP, один из пострадавших - мэр города Вильпент.

Причина взрыва уточняется. ТАСС со ссылкой на местное радио сообщает, что произошедшее не было терактом. Взорвалось пиротехническое устройство, которое должно было быть использовано во время традиционного карнавала для детей.

"Интерфакс" сообщает, что на фестивале поджигали чучело - большую фигуру, сделанную из соломы и палок. Однако по каким-то причинам пламя вырвалось из-под контроля, после чего произошел взрыв.

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