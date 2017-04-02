Водитель Subaru пытался избежать столкновения с BMW и врезался в дерево

В Вырумаа на 3-ем километре шоссе Рыуге-Ребязе-Хаанья произошло ДТП, где 21-летний мужчина на BMW выехал со второстепенной дороги на главную прямо перед Subaru Impreza, за рулем которой был также 21-летний мужчина. Водитель Subaru, пытаясь избежать столкновения, свернул в сторону, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель Subaru был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.