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Водитель Subaru пытался избежать столкновения с BMW и врезался в дерево

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. Cнимок иллюстративный. | ФОТО: Peeter Langovits

Вчера вечером в Вырумаа произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

В Вырумаа на 3-ем километре шоссе Рыуге-Ребязе-Хаанья произошло ДТП, где 21-летний мужчина на BMW выехал со второстепенной дороги на главную прямо перед Subaru Impreza, за рулем которой был также 21-летний мужчина. Водитель Subaru, пытаясь избежать столкновения, свернул в сторону, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель Subaru был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

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