Хакеры взломали приложение газеты New York Post и обратились к Трампу

«Слава президенту Дональду Трампу», — гласило одно из сообщений.

Руководство газеты извинилось перед читателями, сообщив, что кто-то получил доступ к приложению. В настоящий момент редакция устраняет уязвимости.

«Открой свое сердце для тех, кого ты не понимаешь, и прислушайся к тем, кого боишься и на кого смотришь свысока», — написали неизвестные, взломав приложение газеты.

Также хакеры процитировали слова из песни Come As You Are группы Nirvana.