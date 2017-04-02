Хакеры взломали приложение газеты New York Post и обратились к Трампу
2 апреля 2017 г., 09:13
Хакеры взломали приложение американской газеты New York Post и отправили несколько push-уведомлений, в которых выразили поддержку президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.
«Слава президенту Дональду Трампу», — гласило одно из сообщений.
Руководство газеты извинилось перед читателями, сообщив, что кто-то получил доступ к приложению. В настоящий момент редакция устраняет уязвимости.
«Открой свое сердце для тех, кого ты не понимаешь, и прислушайся к тем, кого боишься и на кого смотришь свысока», — написали неизвестные, взломав приложение газеты.
Также хакеры процитировали слова из песни Come As You Are группы Nirvana.