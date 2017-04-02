Стала известна причина смерти Евгения Евтушенко

По словам Евгения Евтушенко-младшего, онкологию у его отца обнаружили шесть лет назад, ему сделали операцию, в результате которой удалили часть почки, однако болезнь недавно вернулась, и в пятницу состояние поэта резко ухудшилось, пишет "Интерфакс".

"Он ушел вполне мирно, безболезненно", - рассказал Евтушенко-младший, добавив, что семья и близкие находились рядом с отцом в его последние минуты. "Я держал его за руку около часа перед концом. Он знал, что его любят".

Евгений Евтушенко умер в субботу на 85-м году в США, в больнице города Талса, штат Оклахома, куда накануне был госпитализирован после резкого ухудшения состояния.