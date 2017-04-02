В таллиннском ЗАГСе пройдет «Ночь сердец»

"В центре нашего внимания будут браки, заключаемые с гражданами других государств. 12% браков заключаются с иностранцами, и число таких браков растет из года в год, - рассказывает заведующая департаментом Карин Каськ, - У разных государств разные законы и обычаи, которые хорошо бы знать, чтобы не столкнуться совсем не вовремя с неожиданными неприятностями и не оказаться умным задним числом. За последние четыре года мы имели дело с женихами и невестами из 88 различных государств. Женихов среди них было, конечно, большинство. На первых местах идут Россия и Украина, но фигурируют и весьма экзотические страны - такие, как Нигерия, Филиппины, Иран, Ирак, Пакистан, Мексика, Сербия, Индия, Колумбия, Перу, Гватемала и др.

Во время нашей «Ночи сердец» мы предложим информацию, связанную со всеми действиями в области актов гражданского состояния. Кроме того, в «Ночи сердец» примут участие многие фирмы, предлагающие самые разные услуги и товары для проведения брачных церемоний и свадебных торжеств. Каждый, думается, найдет там что-нибудь по душе, будь то знания или что-то радующее глаз. Особенным наше нынешнее мероприятие делает то обстоятельство, что в рамках его вступят в брак две пары молодоженов. Свадьбу им помогут сыграть многие фирмы, участвующие в «Ночи сердец». Рынок подержанных вещей «Ночи сердец», который мы проводим, даст возможность приобрести за доступную цену необходимую для свадьбы вещь, да еще, может быть, со счастливой предысторией".