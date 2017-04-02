В британских аэропортах усилили меры безопасности из-за террористической угрозы
2 апреля 2017 г., 09:59
В аэропортах и на атомных электростанциях Великобритании на ближайшие сутки усилены меры безопасности в связи с угрозой террористической атаки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph.
Британские спецслужбы опубликовали серию предупреждений, в которых говорится, что злоумышленники могут попытаться взломать серверы стратегически важных объектов и обойти системы безопасности.
Представители разведки опасаются, что члены ИГ и других террористических организаций могут пронести с собой взрывные устройства внутри мобильных телефонов или планшетов, взломав систему сканирования.
Издание отмечает, что эти же разведданные в конце побудили власти США запретить провоз гаджетов в салоне самолетов для пассажиров, летящих из целого ряда стран.