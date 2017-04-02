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В британских аэропортах усилили меры безопасности из-за террористической угрозы

Rus.Postimees.ee
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Лондонский аэропорт Гэтвик. | ФОТО: Stefan Rousseau/AP/Scanpix

В аэропортах и на атомных электростанциях Великобритании на ближайшие сутки усилены меры безопасности в связи с угрозой террористической атаки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph.

Британские спецслужбы опубликовали серию предупреждений, в которых говорится, что злоумышленники могут попытаться взломать серверы стратегически важных объектов и обойти системы безопасности.

Представители разведки опасаются, что члены ИГ и других террористических организаций могут пронести с собой взрывные устройства внутри мобильных телефонов или планшетов, взломав систему сканирования.

Издание отмечает, что эти же разведданные в конце побудили власти США запретить провоз гаджетов в салоне самолетов для пассажиров, летящих из целого ряда стран.

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