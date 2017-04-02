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Самое крупное изменение меню McDonald's может привести к катастрофе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scott Olson / AFP

McDonald's планирует для приготовления бургеров Quarter Pounder использовать свежее, а не замороженное мясо, сообщает Postimees.

К середине следующего года McDonald’s будет делать бургеры во всех заведениях из свежего, а не из замороженного мяса. Пока тестирование нового меню проходит только в Оклахоме и Техасе, но вскоре количество городов расширится.

Некоторые франчайзинги McDonald’s недовольны таким решением, так как считают, что оно может стать катастрофическим для безопасности продуктов питания. Около 20 предпринимателей предупредили McDonald’s что свежее мясо замедлит обслуживание и повысит опасность заражений.

«У меня есть серьезные опасения по поводу безопасности пищевых продуктов и нашей неспособности быстро обслуживать большое количество клиентов», — писал один из них.

Многие считают, что McDonald’s может столкнуться с эпидемией кишечной палочки. Подобное уже случалось с Chipotle, продажи которого после этого случая упали на 30%. Компания до сих пор не может полностью избавиться от последствий ситуации.

За последние два года McDonald’s внес значительные изменения в меню. В 2015 году компания заявила, что будет использовать только яйца от кур, не сидящих в клетках, к 2025 году и обязалась покупать курицу, которую не лечили антибиотиками, используемыми на людях.

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