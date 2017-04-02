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Тяжелое ДТП в Швеции: автобус с 50 школьниками вылетел с трассы

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Сегодня утром возле шведского Харьедалена произошла авария с участием школьного автобуса, сообщает Postimees.

По сообщениям спасателей, на момент ДТП в автобусе были 59 человек, среди которых 52 школьника, шесть взрослых и водитель. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Многие из находившихся в автобусе получили травмы. Однако точное число пострадавших не указывается.

На место событий прибыли несколько машин скорой помощи и спасателей. Пострадавших распределяют по трем ближайшим больницам.

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