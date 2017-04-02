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Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги продолжила судиться с горуправой

Rus.Postimees.ee
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Карин Таммемяги. | ФОТО: Sander Ilvest

Отправленная в отставку с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги решила продолжить судебный процесс против столичной горуправы. В феврале Таллиннский административный суд посчитал ее увольнение законным.

"Представитель Таммемяги, присяжный адвокат Тоомас Кыйв представил апеляционную жалобу на решение Таллиннского административного суда от 28 февраля. В апелляции он требует отменить это решение и вынести новый вердикт, согласно которому следует признать незаконным приказ Таллиннской мэрии от 17 февраля 2016 года", - сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Помимо этого Карин Таммемяги требует от мэрии компенсацию в размере шести должностых окладов.

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