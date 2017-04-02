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Галерея: из-за тумана рейсовый автобус вылетел в кювет

Rus.Postimees.ee
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Сегодня рано утром на Эхитаяте-теэ в Пярну из-за густого тумана рейсовый автобус вылетел с дороги, сообщает Pärnu Postimees.

Сегодня в 5.24 полиции сообщили, что на Эхитаяте-теэ в Пярну рейсовый автобус стоит поперек дороги и не может никуда двигаться.

Полиция проверила водителя автобуса — 67-летнего мужчину - и выяснила, что он был трезв. По словам водителя, из-за тумана он ошибся и вылетел с дороги.

Буксир вытащил автобус из кювета и он смог продолжить свой путь.

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