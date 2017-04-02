Галерея: паром Tiiu прибыл в Таллинн

Паром Tiiu – один из четырех паромов, заказанных дочерней компанией Таллиннского порта TS Laevad на турецкой и польской судоверфи для обеспечения паромного сообщения между эстонскими островами и материком.

Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря. Вторым в Эстонию прибыл паром Tõll, который приступил к обслуживанию линии Виртсу-Куйвасту в конце января. Tiiu будет будет обслуживать пассажиров на линии Рохукюла-Хельтермаа с середины апреля.

Длина парома Tiiu составляет 114 метров, он вмещают 150 легковых автомобилей или 12 грузовиков. На судне будет находиться спасательный инвентарь на 700 пассажиров, на палубах есть места для 500 пассажиров.