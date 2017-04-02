Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении

Херман Симм подал апелляцию на решение суда первой инстанции, пишет Rus.Err.

В середине марта Тартуский уездный суд посчитал, что хотя риск совершения Симмом нового преступления низок, освободить его досрочно не представляется возможным в интересах защиты правопорядка и из общих профилактических соображений, поскольку он совершил крайне серьезное преступление.

Приговоренный в 2009 году к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России Херман Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.