Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении
2 апреля 2017 г., 12:56
Государственный изменник Херман Симм, которому 15 марта Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении, продолжил борьбу за возможность выйти на свободу раньше положенного срока.
Херман Симм подал апелляцию на решение суда первой инстанции, пишет Rus.Err.
В середине марта Тартуский уездный суд посчитал, что хотя риск совершения Симмом нового преступления низок, освободить его досрочно не представляется возможным в интересах защиты правопорядка и из общих профилактических соображений, поскольку он совершил крайне серьезное преступление.
Приговоренный в 2009 году к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России Херман Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.