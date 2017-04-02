Шокирующие кадры: женщина сняла на видео падение домработницы с седьмого этажа

На видео запечатлено, как домработница из Эфиопии висит снаружи здания, держась одной рукой за оконную раму и зовет на помощь, пишет Postimees. Спустя секунды она срывается и с жутким звуком падает с высоты седьмого этажа на металлический тент. Женщина продолжила хладнокровно снимать происходящее, а затем публикует видео в соцсетях.

Как домработница оказалась висящей на балконе пока точно неизвестно. Местные СМИ называют одной из версий попытку самоубийства. Снимавшая видео женщина сказала, что не пришла на помощь, поскольку боялась, что ее обвинят в попытке убийства горничной.

К счастью, горничная выжила, в больнице у нее диагностировали кровотечение из носа и ушей, а также сломанную руку.

Более 600 тысяч выходцев из беднейших стран Азии и Африки работают домашней прислугой в Кувейте, нередко сталкиваясь с бесчеловечным отношением к себе своих работодателей.

Внимание, видео содержит шокирующие кадры!