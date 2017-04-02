Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи назвал еду, которую ни за что не взял бы в рот

По словам легендарного повара, такой едой для него является еда, предлагаемая в самолетах. Рамзи советует хорошо подкрепиться перед полетом. В крайнем случае, по его словам, можно съесть что-нибудь из снэк-бара, но ни в коем случае не горячую еду, сообщает портал Reis.

«Я проработал в авиакомпании десять лет. Я знаю, откуда эту еду берут, где она побывала, куда ее отправят и сколько этот процесс занимает времени», - отмечает он.