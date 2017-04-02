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Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи назвал еду, которую ни за что не взял бы в рот

Rus.Postimees.ee
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Гордон Рамзи. | ФОТО: Landmark Media / IPA/SIPA

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи перепробовал за свою жизнь все, что только можно. Но есть еда, которую он ни за что в жизни не взял бы в рот.

По словам легендарного повара, такой едой для него является еда, предлагаемая в самолетах. Рамзи советует хорошо подкрепиться перед полетом. В крайнем случае, по его словам, можно съесть что-нибудь из снэк-бара, но ни в коем случае не горячую еду, сообщает портал Reis.

«Я проработал в авиакомпании десять лет. Я знаю, откуда эту еду берут, где она побывала, куда ее отправят и сколько этот процесс занимает времени», - отмечает он.

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