Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи назвал еду, которую ни за что не взял бы в рот
2 апреля 2017 г., 14:39
Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи перепробовал за свою жизнь все, что только можно. Но есть еда, которую он ни за что в жизни не взял бы в рот.
По словам легендарного повара, такой едой для него является еда, предлагаемая в самолетах. Рамзи советует хорошо подкрепиться перед полетом. В крайнем случае, по его словам, можно съесть что-нибудь из снэк-бара, но ни в коем случае не горячую еду, сообщает портал Reis.
«Я проработал в авиакомпании десять лет. Я знаю, откуда эту еду берут, где она побывала, куда ее отправят и сколько этот процесс занимает времени», - отмечает он.