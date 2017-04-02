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В Пакистане произошло леденящее кровь массовое убийство: жертв накачали наркотиками и раздели

Rus.Postimees.ee
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Фото с места происшествия. | ФОТО: M.I. Haq/AP

Смотритель суфийского храма в пакистанской провинции Пенджаб и несколько его сообщников убили 20 прихожан, сообщает Associated Press. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, речь идет о ритуальном убийстве. Смотритель и четверо его сообщников арестованы, сообщает Интерфакс.

Как сообщают в правоохранительных органах, сначала злоумышленники опоили прихожан храма наркотиками, а затем нанесли им многочисленные удары палкой и ножами.

Врач местного госпиталя подтвердил, что на телах жертв, которые были найдены обнаженными, обнаружены колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом.

По данным полиции, смотритель храма страдает психическим заболеванием. Он признался в совершенных убийствах. По предварительной информации, он и раньше практиковал избиение прихожан с целью "очищения".

Храм был построен два года назад на месте захоронения местного религиозного лидера. Смотритель приходил в храм дважды в неделю и проводил "ритуалы очищения", в том числе раскаленным металлическим прутом.

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