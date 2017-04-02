Наркобарон в суде: я убил 78 человек

По утверждениям Марадии, он провез контрабандой в США 20 тонн кокаина и отмыл миллион долларов, пишет Postimees.

C 2003 по 2013 года Марадия вместе с братом, родителями и другими родственниками управлялись наркокартелем Los Cachiros.

Братья начали опасаться за свою жизнь, когда Министерство финансов США внесло всю их семью в черный список и власти Гондураса (откуда они родом) по частям конфисковали их имущество.

Поэтому Марадия стал тайно записывать свои разговоры с сообщниками (среди которых и сын экс-президента Гондураса Фабио Лобо). Первые записи он сделал сам, а последние с помощью США. Поэтому суда над Марадией и предоставленных доказательств боятся многие влиятельные люди Гондураса.