Украина объяснила подозрения против России после убийства Вороненкова

Мы идентифицировали застреленного телохранителем убийцу. Он был ранее национальным гвардейцем украинского министерства внутренних дел. 6 марта преступник находился на временно оккупированной территории и, между прочим, точно в Донецке. Это дало повод президенту и мне допустить, что за преступлением стоит Россия. Национальным гвардейцам, также бывшим, запрещено находиться на этой территории", - сказал Луценко в интервью немецкому журналу Bild.

Генпрокурор Украины заявил, что у киллера были связи на неконтролируемой Киевом территории.

"Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог им быть... во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии", - добавил он.

Луценко напомнил, что экс-депутат российского парламента планировал создать в Киеве центр сопротивления для разоблачения коррупции в ФСБ РФ, и, как он считает, это было мотивом российской стороны в его ликвидации.

"При этом шла речь о торговле наркотиками. Он сказал это также публично", - заявил прокурор.

Он также отметил, что Вороненков был убит "не из-за свидетельства, которое он уже сделал, а из-за свидетельств, которые он еще должен был сделать".

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации депутата парламента Украины Антона Геращенко, убийца - Павел Паршов.