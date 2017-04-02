Украина объяснила подозрения против России после убийства Вороненкова

Убийца экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов, уволенный ранее из рядов Национальной гвардии Украины, посещал Донецк. Об этом заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет "Интерфакс".
Мы идентифицировали застреленного телохранителем убийцу. Он был ранее национальным гвардейцем украинского министерства внутренних дел. 6 марта преступник находился на временно оккупированной территории и, между прочим, точно в Донецке. Это дало повод президенту и мне допустить, что за преступлением стоит Россия. Национальным гвардейцам, также бывшим, запрещено находиться на этой территории", - сказал Луценко в интервью немецкому журналу Bild.
Генпрокурор Украины заявил, что у киллера были связи на неконтролируемой Киевом территории.
"Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог им быть... во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии", - добавил он.
Луценко напомнил, что экс-депутат российского парламента планировал создать в Киеве центр сопротивления для разоблачения коррупции в ФСБ РФ, и, как он считает, это было мотивом российской стороны в его ликвидации.
"При этом шла речь о торговле наркотиками. Он сказал это также публично", - заявил прокурор.
Он также отметил, что Вороненков был убит "не из-за свидетельства, которое он уже сделал, а из-за свидетельств, которые он еще должен был сделать".
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации депутата парламента Украины Антона Геращенко, убийца - Павел Паршов.