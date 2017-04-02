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ВМС Эстонии начинают противоминную операцию

BNS
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ФОТО: Eesti Kaitsevägi

ВМС на предстоящей неделе начинают противоминную операцию вблизи Сааремаа и в Таллиннском заливе, чтобы нанести на карту исторически опасные районы и обезвредить найденные в них взрывные устройства.

В операции примут участие десять действительных военнослужащих из двух водолазных команд, сообщил главный штаб Сил обороны. В случае благоприятной погоды локализованные и идентифицированные взрывные устройства также обезвредят.

Немагнитное и низкоакустическое снаряжение водолазов-саперов позволяет погружаться на глубину до 55 метров, в зависимости от глубины они могут находиться под водой до четырех часов. Для поиска подводных объектов водолазы используют ручные эхолокаторы и беспилотные системы REMUS 100.

За последние десятилетия в эстонских морских акваториях в результате работы ВМС и международного сотрудничества было обнаружено, идентифицировано и обезврежено более 1200 морских мин и прочих взрывных устройств.

Ежегодные противоминные операции снижают связанные с историческими взрывными устройствами потенциальные риски и тем самым делают пользование морскими акваториями более безопасным для экономической и рекреационной деятельности.

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