Евросоюз поможет пострадавшей от наводнения Колумбии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил глубокое сочувствие родным и близким погибших, а также всему народу Колумбии. Он пожелал спасателям «сил и успеха в их тяжелой миссии в этой экстремальной ситуации», передает DW.

По последним данным, около 300 жителей города Мокоа на юго-западе Колумбии погибли в результате накрывшего его селевого потока. Более 400 человек числятся пропавшими без вести. В Мокоа также разрушены десятки домов, мосты, повреждены коммуникации, нарушено транспортное сообщение.

Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди в предгорьях Анд, в результате которых реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов, вызвав селевой поток.