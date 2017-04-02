Картина дня: паром Tiiu прибыл в Таллинн, тяжелое ДТП в Швеции и причина смерти Евтушенко

Кальюлайд: Эстония – не бедная страна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию Lääne Elu заявила, что Эстония не является бедной страной. Читать далее...

Тяжелое ДТП в Швеции

Автобус с 50 школьниками вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали более 30 человек, погибли трое. Читать далее...

Паром Tiiu прибыл в Таллинн

Построенный в Турции для Эстонии паром Tiiu прибыл в Таллиннский порт Vanasadam сегодня в примерно 11 часов. Читать далее...

ДТП в Таллинне

Сегодня примерно в 12 часов в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и Яалгимяэ-теэ столкнулись три машины. Читать далее...

Шокирующие кадры

Полиция задержала женщину, которая сняла на видео падение с седьмого этажа своей домработницы и даже не попыталась ее спасти. Читать далее...

Катастрофичное изменение в McDonald's

McDonald's планирует для приготовления бургеров использовать свежее, а не замороженное мясо. Многие считают, что из-за этого McDonald’s может столкнуться с эпидемией кишечной палочки. Читать далее...

Акции протеста

Более 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, задержаны в центре Москвы в связи с попыткой проведения акции протеста. Читать далее...

Причина смерти Евгения Евтушенко

Сын Евгения Евтушенко рассказал в интервью агентству Associated Press, что поэт умер от тяжелой болезни. Читать далее...

«Ему танцевать не позволено»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО удостоился оваций за свой комментарий относительно действующей структуры власти в России. Читать далее...