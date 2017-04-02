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Число заключенных впервые за долгое время упало ниже отметки в 2800 человек

BNS
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Тюремная решетка. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Впервые за несколько месяцев число заключенных упало в конце марта ниже отметки в 2800 человек.

По состоянию на истекающую неделю больше всего заключенных в Тартуской тюрьме — всего 982 человека. За ней следуют Вируская тюрьма (855) и Таллиннская тюрьма (779). На этой неделе в арестных домах полиции находилось 182 задержанных.

22 из заключенных несовершеннолетние, 155 женщины, 218 заключенные тюрьмы открытого типа, а 41 отбывает пожизненное заключение.

Пробации подчиняются 4518 человек, в том числе 552 освобождены условно-досрочно, 1346 приговорены к общественно полезным работам, а 122 носят браслет на ноге, то есть находятся под электронным надзором.

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