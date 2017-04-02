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Михкельсон: необходимо совместно противостоять исходящему из России влиянию

Rus.Postimees.ee
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Марко Михкельсон | ФОТО: Postimees.ee

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон в понедельник примет участие во встрече руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран в Копенгагене, где планируется обсудить сотрудничество с союзниками по НАТО, сотрудничество в сфере обороны после выхода Великобритании из ЕС и во время новой администрации США, а также отношения с Россией.

По словам Михкельсона, важно сохранить трансатлантическую солидарность. Он также отметил, что государства, ценящие демократические ценности, также должны совместно противостоять исходящему из России влиянию.

Михкельсон представит коллегам программу конференции, посвященной внешней политике и политике безопасности, которая пройдет в Таллинне в сентябре в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.

В визите участвуют руководители комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Часть стран NB8 входят в ЕС, часть – в НАТО. Часть государств входят в обе организации.

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