Михкельсон: необходимо совместно противостоять исходящему из России влиянию

По словам Михкельсона, важно сохранить трансатлантическую солидарность. Он также отметил, что государства, ценящие демократические ценности, также должны совместно противостоять исходящему из России влиянию.

Михкельсон представит коллегам программу конференции, посвященной внешней политике и политике безопасности, которая пройдет в Таллинне в сентябре в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.

В визите участвуют руководители комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Часть стран NB8 входят в ЕС, часть – в НАТО. Часть государств входят в обе организации.