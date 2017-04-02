Михкельсон: необходимо совместно противостоять исходящему из России влиянию

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон в понедельник примет участие во встрече руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран в Копенгагене, где планируется обсудить сотрудничество с союзниками по НАТО, сотрудничество в сфере обороны после выхода Великобритании из ЕС и во время новой администрации США, а также отношения с Россией.
По словам Михкельсона, важно сохранить трансатлантическую солидарность. Он также отметил, что государства, ценящие демократические ценности, также должны совместно противостоять исходящему из России влиянию.
Михкельсон представит коллегам программу конференции, посвященной внешней политике и политике безопасности, которая пройдет в Таллинне в сентябре в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.
В визите участвуют руководители комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Часть стран NB8 входят в ЕС, часть – в НАТО. Часть государств входят в обе организации.