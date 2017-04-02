Громкий скандал: в испанском ресторане отказались обслуживать русских женщин

Все россиянки являляются членами частного женского клуба «Доброе утро, Мадрид!», в котором состоят 1200 русских девушек, и планировали провести в ресторане мероприятие 1 апреля, сообщает Росбалт.

Несмотря на то что бронь была подтверждена, за несколько дней до визита в клуб позвонил менеджер ресторана Диего Фуентес и сообщил, что они не могут принять русских в своем заведении.

«Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида», — написал на своей странице в Facebook член клуба Анастасия Самоторова, добавив, что написала заявление в полицию в связи с дискриминацией по национальному и расовому признаку.

После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника.