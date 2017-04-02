Громкий скандал: в испанском ресторане отказались обслуживать русских женщин

Ресторан группы Sagardi в Мадриде отказал в обслуживании девушкам из России, которые зарезервировали столик на 100 человек. По словам администрации заведения, русскоговорящие граждане не подходят сети «по формату».
Все россиянки являляются членами частного женского клуба «Доброе утро, Мадрид!», в котором состоят 1200 русских девушек, и планировали провести в ресторане мероприятие 1 апреля, сообщает Росбалт.
Несмотря на то что бронь была подтверждена, за несколько дней до визита в клуб позвонил менеджер ресторана Диего Фуентес и сообщил, что они не могут принять русских в своем заведении.
«Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида», — написал на своей странице в Facebook член клуба Анастасия Самоторова, добавив, что написала заявление в полицию в связи с дискриминацией по национальному и расовому признаку.
После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника.