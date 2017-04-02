Спасатели просят немедленно сообщать о найденных взрывных устройствах

«Если ты видишь бомбу, и бомба видит тебя, - сказала эксперт в области профилактики из спасательного департамента Кайрет Кылъялг. - При малейшем подозрении нужно сразу же звонить».

По словам Кылъялг, ни в коем случае нельзя трогать подозрительные предметы, но нужно отойти подальше, а затем сразу же сообщить о находке по номеру 112. Об опасных находках следует сообщать и остальным находящимся неподалеку людям, чтобы избежать случайных несчастных случаев.

Нашедший предполагаемое взрывное устройство человек должен дождаться помощи. Саперы свяжутся с ним и дадут необходимые инструкции. В лесу место находки нужно по возможности обозначить, например, с помощью смарт-устройства.

Подозрительные предметы ни в коем случае нельзя двигать, переносить или бросать в костер.

Взрывоопасный предмет может сработать от любого движения, опасность взрыва возникает также при транспортировке, сработать он может и от нагревания в костре.