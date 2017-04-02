Галерея: в Дубае загорелся строящийся небоскреб

По данным агентства, возгорание возникло на рассвете на нижних уровнях строения. В этот момент на объекте находились трое рабочих, они спаслись. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.

По предварительным данным, произошедшее — несчастный случай. При этом во время пожара очевидцы слышали взрывы баллонов с газом, которые использовали рабочие.