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Галерея: в Дубае загорелся строящийся небоскреб

Rus.Postimees.ee
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Сильный пожар произошел в Дубае в строящемся небоскребе, расположенном недалеко от самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа, сообщает в воскресенье, 2 апреля, Associated Press.

По данным агентства, возгорание возникло на рассвете на нижних уровнях строения. В этот момент на объекте находились трое рабочих, они спаслись. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.

По предварительным данным, произошедшее — несчастный случай. При этом во время пожара очевидцы слышали взрывы баллонов с газом, которые использовали рабочие.

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