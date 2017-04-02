Галерея: в Дубае загорелся строящийся небоскреб
2 апреля 2017 г., 17:48
Сильный пожар произошел в Дубае в строящемся небоскребе, расположенном недалеко от самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа, сообщает в воскресенье, 2 апреля, Associated Press.
По данным агентства, возгорание возникло на рассвете на нижних уровнях строения. В этот момент на объекте находились трое рабочих, они спаслись. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.
По предварительным данным, произошедшее — несчастный случай. При этом во время пожара очевидцы слышали взрывы баллонов с газом, которые использовали рабочие.