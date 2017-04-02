Британия потратит полмиллиарда, чтобы перекрасить паспорта в традиционный цвет

В МВД страны изданию подтвердили проработку контракта, заявив, что паспорт Соединенного королевства меняет дизайн каждые пять лет с целью защиты документа от подделок, сообщает портал Newsru.com.

Нынешний контракт истекает в 2019 году, и к этому времени планируется разработать новый проект.