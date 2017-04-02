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Британия потратит полмиллиарда, чтобы перекрасить паспорта в традиционный цвет

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративный снимок | ФОТО: Scanpix

Правительство Великобритании готово выделить 490 млн фунтов на возвращение паспортам синей обложки вместо европейской темно-красной, сообщает The Guardian.

В МВД страны изданию подтвердили проработку контракта, заявив, что паспорт Соединенного королевства меняет дизайн каждые пять лет с целью защиты документа от подделок, сообщает портал Newsru.com.

Нынешний контракт истекает в 2019 году, и к этому времени планируется разработать новый проект.

"Мы запускаем процесс разработки сейчас, чтобы хватило времени на дизайн и выпуск новых британских паспортов к 2019 году", - сообщил представитель МВД. Там, впрочем, подчеркнули, что новый дизайн пока не закреплен официально, передает "Коммерсант".

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