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Школьница выпала из окна, делая селфи, и сломала позвоночник

Rus.Postimees.ee
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Селфи. Иллюстративное фото. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Школьница госпитализирована после падения с третьего этажа дома в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, она упала, делая селфи на фоне открытого окна.

"12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома", - сообщили в ГСУ, добавив, что девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь, сообщает ТАСС.

По факту данного инцидента проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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