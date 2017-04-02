Школьница выпала из окна, делая селфи, и сломала позвоночник

"12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи) на фоне открытого окна дома", - сообщили в ГСУ, добавив, что девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь, сообщает ТАСС.

По факту данного инцидента проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.