Участники дискуссии в Нарве: если есть работа, мы в безопасности

На встречу с общественностью в Нарву прибыл целый десант столичных чиновников - в том числе два вице-канцлера, руководители служб и отделов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, советники Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии, сообщает Виру Проспект.

В одной из рабочих групп обсуждались вопросы безопасности и защиты Европы. Дискутирующие были единодушны во мнении: чем больше в обществе людей, у которых есть работа, которые заняты учебой или хотя бы своими увлечениями, стремятся быть образованными и общественно активными, тем более безопасной становится среда обитания.