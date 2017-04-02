Невероятный курьез: под Брянском приговоренный за взятки участковый просто ушел из суда

В Брянской области приговоренный за взятки бывший сотрудник полиции просто ушел из здания суда, куда не прислали сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые бы забрали его в колонию на пять с половиной лет. О парадоксальном побеге рассказывает "Российская газета".
ЧП произошло в городе Сельцо, а находчивого экс-участкового зовут Леван Хуцишвили. В 2013 году его признали лучшим участковым области. В мэрии о нем до сих пор тепло отзываются. "Он вел спортивные занятия с нашими детьми… дети за ним гурьбой ходили", - вспоминает глава администрации города Виктор Мамошин, сообщает Newsru.com.
Следствие, впрочем, исследовало другую часть деятельности Хуцишвили: сотрудники ФСБ установили, что с апреля 2011 года полицейский ежемесячно получал деньги от продавцов поддельного алкоголя. Всего получилось более 100 тысяч рублей.
Суд приговорил его к пяти с половинном годам заключения. Однако наручники на него так и не надели, потому что он покинул зал суда до прибытия конвойных, утверждает РГ.