Невероятный курьез: под Брянском приговоренный за взятки участковый просто ушел из суда

ЧП произошло в городе Сельцо, а находчивого экс-участкового зовут Леван Хуцишвили. В 2013 году его признали лучшим участковым области. В мэрии о нем до сих пор тепло отзываются. "Он вел спортивные занятия с нашими детьми… дети за ним гурьбой ходили", - вспоминает глава администрации города Виктор Мамошин, сообщает Newsru.com.

Следствие, впрочем, исследовало другую часть деятельности Хуцишвили: сотрудники ФСБ установили, что с апреля 2011 года полицейский ежемесячно получал деньги от продавцов поддельного алкоголя. Всего получилось более 100 тысяч рублей.

Суд приговорил его к пяти с половинном годам заключения. Однако наручники на него так и не надели, потому что он покинул зал суда до прибытия конвойных, утверждает РГ.