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Эрдоган назвал главную причину непринятия Турции в ЕС

Rus.Postimees.ee
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Реджеп Тайип Эрдоган. | ФОТО: AP/SCANPIX

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган назвал фактор христианства главной причиной, по которой Турцию все еще не принимают в Евросоюз, сообщает Hurriyet.

«Вы понимаете, почему они не принимали Турцию в ЕС 54 года? Причина совершенно понятна: [ЕС --] это христианский союз», — сказал он, сообщает Газета.ru.

Эрдоган отметил, что во время встречи с папой Римским Франциском в Ватикане европейские лидеры «покорно слушали» его. Он назвал день конституционного референдума 16 апреля днем ответа на позицию ЕС.

Во время своего выступления президент Турции регулярно цитировал строки из Корана, однако часто толпа перекрикивала его, скандируя различные лозунги.

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