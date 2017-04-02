Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

"Мне кажется, что это навязанные комплексы. Я сам себе обычно говорю фразу: "Довольствуйся тем, что имеешь, а в том, чего нет, не будет нужды". Но при этом не стоит опускать руки и необходимо всегда что-то делать", - рассказал актер в интервью программе "АК+", сообщает Rus.err.ee.

Бенцлер также не видит проблемы в том, если родители будут хранить родной язык в семье, а дети будут учиться в эстонских школах.