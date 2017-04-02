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Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Rus.Postimees.ee
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Николай Бенцлер. | ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок.

"Мне кажется, что это навязанные комплексы. Я сам себе обычно говорю фразу: "Довольствуйся тем, что имеешь, а в том, чего нет, не будет нужды". Но при этом не стоит опускать руки и необходимо всегда что-то делать", - рассказал актер в интервью программе "АК+", сообщает Rus.err.ee.

Бенцлер также не видит проблемы в том, если родители будут хранить родной язык в семье, а дети будут учиться в эстонских школах.

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