Без подписи Осиновского сменить пол не получится

Если кто-то в Эстонской Республике хочет изменить свой пол, для этого ему нужно получить согласие министра здравоохранения и труда. Без подписи Евгения Осиновского начать гормональную терапию нельзя, и под нож никого не допустят.
Министерство социальных дел считает, что времена изменились. «Смена пола – это медицинская, а не политическая процедура, поэтому выносить такие решения должна врачебная комиссия, а не министр», - такова немногословная позиция лидера Социал-демократической партии Осиновского. Его поддерживают и чиновники.
«Мы считаем, что это неправильно, что министр должен давать согласие для начала медицинской процедуры», - сказала советник отдела развития системы здравоохранения министерства Ингрид Отс-Вайк.
Но этого требует действующее с 1999 года постановление «Общие требования для врачебной работы по смене пола». До получения окончательного согласия министра, человек должен доказать свою транссексуальность перед экспертной комиссией Министерства социальных дел, которая состоит из психиатров, гинеколога и андролога.
А еще раньше, до получения государственного одобрения, у человека должен быть диагностирован транссекусальный идентитет, и с поставленным диагнозом, до обращения к министру, нужно прожить два года. Также должно иметься заключение психиатра, что желание смены пола не обусловлено психическими расстройствами. И, в-третьих, нужно пройти генетические обследования.
«Если все три условия выполнены, то ни у министра, ни у комиссии, на самом деле, нет права отказать», - сказала Отс-Вайк, по словам которой, именно поэтому в подписи министра и комиссии нет никакой дополнительной ценности. «Все это лишь формальность».
В прошлом году обращались 11 человек
По словам руководителя центра OMA Эстонского общества LGBT Кристель Раннааээре, это унизительно: «Я лично не представляю, что мне пришлось бы доказывать комиссии, что я – женщина».
Министерство социальных дел отправило на согласование законопроект нового Закона о народном здоровье. С его принятием, постановление от 1999 года канет в Лету.
«Почему государство должно вмешиваться в тело человека? – спрашивает Отс-Вайк. – Право на самоопределение своего тела – это конституционное право человека».
Экспертной комиссией министерства с момента ее создания руководит психиатр-сексолог Имре Раммул, который, однако, свою работу формальностью не считает.
«Мы задаем ряд вопросов: одним – больше, другим – меньше. Исследуем душевное состояние человека. Спрашиваем о дальнейших планах. О том, насколько он информирован о рисках. Говорим о том, что будет, если человек передумает, и о том, готов ли он никогда не стать родителем», - описал он работу комиссии.
Раммулю не ясно, как будут менять пол, если комиссии больше не будет: «Это же нельзя делать по свободному графику».
По оценке Министерства социальных дел, для смены пола отдельной регуляции не нужно.
«Корректировка пола – это комплексная медицинская услуга, которую оказывают разные медицинские работники в рамках своей компетентности, - говорит Отс-Вайк. – Медицинские услуги зависят от состояния здоровья конкретного пациента. Поэтому комиссия не может назначить окончательный список услуг, которые нужны человеку для корректировки пола».
Советник министерства добавила, что при оказании медицинских услуг транссексуальным людям в помощь врачам есть международное руководство к деятельности.
Количество заявлений от желающих сменить пол в Эстонии мало, но в последнее время появилась тенденция к росту. В прошлом году их было 11. «Общество становится более открытым и осведомленным», - называет Отс-Вайк возможные причины. По официальной информации, ни один из них не получил отказа.
Раммул сказал, что за годы работы комиссии, один человек обратился с просьбой восстановить свой изначальный пол. Также, по его словам, отказы в эти годы все же были. Причиной тому стало именно душевное состояние людей.
Свобода юридической смены пола
Однако с исчезновением постановления возникнет ряд новых проблем. Сейчас приказ министра является основанием как для медицинской, так и для юридической смены пола. Если человек, как минимум, год был на гормональной терапии, у него возникает право на юридическую корректировку пола и на то, чтобы подать ходатайство, о получении новых документов.
Если постановление от 1999 года будет признанно недействительным, исчезнет и основание для юридической смены пола. «Проблема возникнет у Министерства внутренних дел», - говорит Отс-Вайк.
По оценке Министерства социальных дел, медицинскую и юридическую смену пола нужно отвязать друг от друга. Одно, как считают чиновники, не должно зависеть от другого, и смена пола не должна быть связана с предшествующими медицинскими действиями. Это поддерживает и Эстонский совет биоэтиков.
В любом случае один раз в жизни
В позапрошлом году тогдашний министр социальной защиты Маргус Цахкна (IRL) и тогда еще не являвшийся министром здравоохранения и труда Евгений Осиновский сделали предложение Министерству внутренних дел изменить Закон о семейном состоянии и Закон о регистре народонаселения таким образом, чтобы человек мог сам принять решение о юридической корректировки своего пола, и никто не должен был бы давать на это прямого разрешения.
«Мы предлагаем Эстонии для более лучшей защиты прав транссексуальных людей перейти на следующую модель признания пола – человек, который считает, что его половая принадлежность не совпадает с биологическим полом, сам подает заявление в соответствующее учреждение о смене пола или личного кода», - сообщили министры.
Цахкна и Осиновский предложили, что если больше не нужно будет привлекать экспертов, следует выполнить минимальные требования для смены пола. Например, человек должен быть совершеннолетним и дееспособным. По примеру Дании весь процесс мог бы занимать шесть месяцев, вместо нынешних четырех-пяти лет.
Два раза в год никто изменить пол на бумаге не сможет. По мнению министерства, такое право должно возникать у человека лишь один раз в жизни.
«Законопроект об изменении Закона о семейном состоянии, Закона о регистре народонаселения и Закона о государственной пошлине, направлен на согласование в Министерство юстиции», -сказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Кристин Раммус, но она отметила, что принципы смены пола не изменены, поскольку никто не предложил достаточно хорошего решения для этой темы.
Почему вариант, предложенный Цахкной и Осиновским, не подошел, этого министерство сказать не может: «Поскольку законопроект еще не ушел из министерства и работа идет, сейчас мы не может более точно прокомментировать эту тему».
Отс-Вайк сказала, что, по оценке Министерства социальных дел, предложенное ранее по-прежнему является лучшим вариантом: «Для понимания этого вопроса у нас тут разразилась целая битва, начиная с того, кто вообще эти люди, есть ли у них психические расстройства, в какой туалет они ходили, а вдруг смену пола начнут использовать для уклонения от армии, а также, вдруг это начнут использовать преступники».
По словам советника Министерства социальных дел, чиновники изучили опыт других стран, и у них злоупотреблений юридической корректировкой пола не было.
Долгая дорога за новыми документами
Транссексуал Таави (30 лет, имя изменено – ред.) начал процесс смены пола в апреле 2015 года, когда получил направление от семейного врача в центр генетики.
«Там взяли анализ крови. До этого нарисовали на бумаге мое генеалогическое древо и изучали, какие болезни были в семье. Например, гормональный сбой мог быть запущен в результате состояния здоровья, например, облысение», - объяснил он.
В сентябре того же года, Таави попал на беседу с комиссией Министерства социальных дел. Но до этого есть условие, что человек должен прожить два года с диагнозом о транссексуальности.
Комиссия состояла из четырех врачей, а беседа длилась всего десять минут. После этого нужно было написать заявление в министерство. С министром Таави не встречался, но на основании его приказа, эндокринолог назначил ему гормональную терапию.
Для того чтобы поменять документы, человек должен проходить гормональную терапию, как минимум, год. В это же время, внешность Таави начала становиться более мужественной и у него возникали проблемы, если кто-то просил его показать документы.
«В некоторых аптеках были не согласны продавать гормональные препараты, поскольку считали, что я показываю поддельные документы. Они просили, чтобы в следующий раз я приносил с собой доверенность. Я показывал им и полученный из министерства приказ, на основании которого начали корректировку пола, на что они говорили, что каждый может сделать дома такую бумажку», - рассказал он.
Его приглашали и в комнаты охраны торговых центров, поскольку подозревали, что он показывает поддельные документы.
«Через четыре месяца после начала гормональной терапии мне нужно было сделать рентген, но меня не хотели туда пускать, поскольку считали, что я показываю поддельный документ. И тут не приняли всерьез приказ министерства. Мне вновь пришлось долго и подробно рассказывать им о происходящем. В итоге они разрешили мне сделать рентген под свою ответственность, поскольку до конца считали, что я пришел сделать его за кого-то другого».
Через год Таави пришло вновь предстать перед комиссией Министерства социальных дел, чтобы получить разрешение на юридическую смену пола: «Через пару дней после второй комиссии мне прислали по электронной почте письмо с разрешением на изменение данных о поле. На основании него мне изменили в большой базе данных ЗАГСа данные о половой принадлежности. Пришлось заполнить анкету, чтобы получить себе новое имя, система изменила последние цифры личного кода. Это заняло примерно 20 минут».
Поменять документы об образовании так просто не получилось: «В школе, где я получил профессию, сообщили, что документ, в котором говорится о моем старом и новом идентитете, мне теперь придется до конца жизни носить с собой. Я сел и сказал, что не уйду до тех пор, пока мне не покажут в Riigi Teataja соответствующий закон. После десятиминутных препирательств, мне выдали анкету для заполнения. Через месяц я получил новые документы».
Кристель Раннаээре сказала, что в среднем смена пола с момента постановки диагноза до получения документов занимает четыре-пять лет. Примерно также оценивает время и Министерство социальных дел.
«Эти люди должны каждый день открывать себя миру и объяснять другим, что это мой документ, я не вру», - сказала Раннаээре.
Таави за упрощение процесса: «Также известно, что у транссексуальных женщин еще больше проблем при прохождении через систему, поскольку в отношении них больше предубеждений».
По словам Раннааээре, уровень стресса у транссексуальных людей очень высокий: если они живут дольше 30 лет, их называют долгожителями.
«За пределами Европы велико число убийств, но велико и количество самоубийств, - сказала она. – Обществу будет лучше, если мы будет обращаться с этими людьми уважительно. Они останутся в экономической системе, хорошими гражданами, пойдут в школу и на работу. Если мы не будем обращаться с ними хорошо, то они попадут между жерновами и проблема по кругу вернется к нам самим».