Без подписи Осиновского сменить пол не получится

Министерство социальных дел считает, что времена изменились. «Смена пола – это медицинская, а не политическая процедура, поэтому выносить такие решения должна врачебная комиссия, а не министр», - такова немногословная позиция лидера Социал-демократической партии Осиновского. Его поддерживают и чиновники.

«Мы считаем, что это неправильно, что министр должен давать согласие для начала медицинской процедуры», - сказала советник отдела развития системы здравоохранения министерства Ингрид Отс-Вайк.

Но этого требует действующее с 1999 года постановление «Общие требования для врачебной работы по смене пола». До получения окончательного согласия министра, человек должен доказать свою транссексуальность перед экспертной комиссией Министерства социальных дел, которая состоит из психиатров, гинеколога и андролога.

А еще раньше, до получения государственного одобрения, у человека должен быть диагностирован транссекусальный идентитет, и с поставленным диагнозом, до обращения к министру, нужно прожить два года. Также должно иметься заключение психиатра, что желание смены пола не обусловлено психическими расстройствами. И, в-третьих, нужно пройти генетические обследования.

«Если все три условия выполнены, то ни у министра, ни у комиссии, на самом деле, нет права отказать», - сказала Отс-Вайк, по словам которой, именно поэтому в подписи министра и комиссии нет никакой дополнительной ценности. «Все это лишь формальность».

В прошлом году обращались 11 человек

По словам руководителя центра OMA Эстонского общества LGBT Кристель Раннааээре, это унизительно: «Я лично не представляю, что мне пришлось бы доказывать комиссии, что я – женщина».

Министерство социальных дел отправило на согласование законопроект нового Закона о народном здоровье. С его принятием, постановление от 1999 года канет в Лету.

«Почему государство должно вмешиваться в тело человека? – спрашивает Отс-Вайк. – Право на самоопределение своего тела – это конституционное право человека».

Экспертной комиссией министерства с момента ее создания руководит психиатр-сексолог Имре Раммул, который, однако, свою работу формальностью не считает.

«Мы задаем ряд вопросов: одним – больше, другим – меньше. Исследуем душевное состояние человека. Спрашиваем о дальнейших планах. О том, насколько он информирован о рисках. Говорим о том, что будет, если человек передумает, и о том, готов ли он никогда не стать родителем», - описал он работу комиссии.

Раммулю не ясно, как будут менять пол, если комиссии больше не будет: «Это же нельзя делать по свободному графику».

По оценке Министерства социальных дел, для смены пола отдельной регуляции не нужно.

«Корректировка пола – это комплексная медицинская услуга, которую оказывают разные медицинские работники в рамках своей компетентности, - говорит Отс-Вайк. – Медицинские услуги зависят от состояния здоровья конкретного пациента. Поэтому комиссия не может назначить окончательный список услуг, которые нужны человеку для корректировки пола».

Советник министерства добавила, что при оказании медицинских услуг транссексуальным людям в помощь врачам есть международное руководство к деятельности.