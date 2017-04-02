Большинство людей жарит колбаски неправильно: читайте, как нужно это делать

Большинство людей жарит колбаски неправильно: читайте, как нужно это делать3
2 апреля 2017 г., 21:56
Солнечная погода побуждает людей выходить на улицу и жарить мясо на гриле. Настоящим хитом являются колбаски. Однако множество людей жарит их неправильно, утверждает портал news.com.au.
Все дело в том, что большинство людей привыкли их жарить на сильном огне короткое время. Портал же утверждает, что все нужно делать наоборот – жарить их на медленном огне, долго и в масле.
При этом, отмечается, что колбаски будут пригодны в пищу в любом виде, но если жарить их долго (примерно полчаса), то они будут особенно вкусными и с идеальной текстурой.
Чтобы получить лучший результат нужно взять сковородку и масло и жарить колбаски на медленном огне. Их и сковородку нужно время от времени переворачивать.