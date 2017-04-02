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Большинство людей жарит колбаски неправильно: читайте, как нужно это делать

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Rus.Postimees.ee
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Так колбаски жарить лучше не стоит. | ФОТО: Scanpix

Солнечная погода побуждает людей выходить на улицу и жарить мясо на гриле. Настоящим хитом являются колбаски. Однако множество людей жарит их неправильно, утверждает портал news.com.au.

Все дело в том, что большинство людей привыкли их жарить на сильном огне короткое время. Портал же утверждает, что все нужно делать наоборот – жарить их на медленном огне, долго и в масле.

При этом, отмечается, что колбаски будут пригодны в пищу в любом виде, но если жарить их долго (примерно полчаса), то они будут особенно вкусными и с идеальной текстурой.

Чтобы получить лучший результат нужно взять сковородку и масло и жарить колбаски на медленном огне. Их и сковородку нужно время от времени переворачивать.

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