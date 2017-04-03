Ситуация на заправке возмутила защитников животных (видео)

Видео было снято в марте текущего года в Лиепае, сообщает передача Bez tabu. Собака короткошерстная, мойка высокого давления могла повредить псу, да и погода не способствовала принятию подобного рода ванн, сообщает Русский TVNET. Видео можно посмотреть здесь.

Данута Приеде, руководитель приюта для животных Mežavairogi поясняет:

«Конечно, это не нормально! Автомойка вообще-то предназначена для металла или очистки очень твердых поверхностей. Конечно, такая процедура собаку не убьет, но сами мужчины были одеты в теплые куртки. Сомневаюсь, что они живут на соседней улице и сразу привели собаку погреться к камину... Может быть и переохлаждение организма и травмы. На видео же видно, как язык тела животного говорит нам о стрессе, непонимании происходящего!».