Путина не хочет говорить о коррупции? Эксперт объяснил перенос прямой линии

В Кремле перенос даты на поздний срок ранее объяснили плотным графиком главы государства, однако директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил это массовыми протестами, прокатившимися по России в конце марта, и о которых Путин "явно говорить не хочет", сообщает Newsru.com.

"Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина. Коррупционный скандал - это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах", - отметил Гудков.

По данным газеты, использование властями "символизма праздников" в выходные обсуждалось на медиафоруме Общероссийского народного фронта с подачи управления по общественным проектам Кремля. Речь шла о выборе даты, которая способствовала бы объединению граждан. Самыми перспективными с этой точки зрения считаются День космонавтики (12 апреля) и День защиты детей.

В прошлом году прямая линия состоялась 14 апреля. Недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом году прямой линии не будет в апреле: "Будет попозже, но раньше августа". По словам Пескова, это связано с графиком президента, поскольку необходимо, чтобы "было удобно ему".

В общей сложности Путин проводил прямую линию уже 14 раз. До 2011 года включительно Владимир Путин отвечал на вопросы россиян осенью или зимой, чаще всего - в декабре. С 2013 года телеэфиры с президентом стал проходить в апреле.