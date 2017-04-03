Ученые назвали самую опасную для здоровья ягоду. Ей оказалась любимица многих

казалось, что вовсе не волчьи ягоды являются самыми ядовитыми, как могут подумать многие. На самом деле здоровью людей сильнее угрожает обычная клубника. Как следует из данных статистики, она очень часто становится причиной очень опасных, иногда даже летальных, отравлений, сообщает Русский TVNET.

Однако речь идет об употреблении этой ягоды в больших количествах. Иногда и небольшое употребление этой ягоды приводит к тому, что человек может получить отравление, поскольку обычно концентрация опасных веществ не так высока. Но если переборщить, то отравиться очень легко.