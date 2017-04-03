Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса

"Объем инвестиции достигает миллиарда евро и новый завод будет поглощать в до трех миллионов кубометров древесины в год, а это почти треть объемов вырубки лесов в Эстонии за последние годы. Поскольку авторы проекта действуют с невероятной быстротой, встревоженные судьбой леса в Эстонии граждане считают необходимым обратиться к общественности с призывом вмешаться в процесс и предоставить народу высказать свое мнение по поводу сооружения гигантского завода", - отмечается обращении ЕМА, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Авторы переданного в понедельник утром обращения, направленного Рийгикогу, министерствам финансов, окружающей среды и внутренних дел, а также парламентской комиссии по окружающей среде просят, чтобы проект целлюлозного комбината был бы на широкой основе рассмотрен экспертами.