Фото: эта роскошная квартира стала настоящей головной болью для хозяев

Обустройство квартиры в новостройке может доставить много хлопот. Особенно, если хочется сделать все самостоятельно, но при этом качественно и без использования помощи дизайнера.
/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ
/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ
По словам хозяйки этого роскошного дома, именно его обуствройство стало самым большим вызовом. «Мы хотели сделать все так, чтобы это было сделано со вкусом», - отмечает она.
/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ
Вдохновение хозяева квартиры искали в журналах о дизайне, СМИ и с помощью изучения современных тенденций в дизайне интерьера. Женщина отмечает, что если как-то и можно охарактеризовать получившийся стиль, то лучше всего подходит определение северная классика.
/ Kristiina Vasar
/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ
Хозяйку больше всего радует то, что дизайн квартиры выглядит, как единое целое. «Моя любимая часть квартиры – спальня», - отмечает она.
/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ