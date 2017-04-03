Фото: эта роскошная квартира стала настоящей головной болью для хозяев

/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ

/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ

По словам хозяйки этого роскошного дома, именно его обуствройство стало самым большим вызовом. «Мы хотели сделать все так, чтобы это было сделано со вкусом», - отмечает она.

/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ

Вдохновение хозяева квартиры искали в журналах о дизайне, СМИ и с помощью изучения современных тенденций в дизайне интерьера. Женщина отмечает, что если как-то и можно охарактеризовать получившийся стиль, то лучше всего подходит определение северная классика.

/ Kristiina Vasar

/ Kristiina Vasar/Aruut OÜ

Хозяйку больше всего радует то, что дизайн квартиры выглядит, как единое целое. «Моя любимая часть квартиры – спальня», - отмечает она.