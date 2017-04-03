Кто он, телефонный террорист Владислав Пяллинг, севший в тюрьму за звонок в Таллиннский аэропорт?

Чуть больше полугода назад, 25 июля 2016 года, в Таллиннский аэропорт и Полицию безопасности поступили звонки о возможном теракте. Звонивший мужчина говорил на английском и назвался представителем ИГИЛ. Он угрожал в течение ближайшей недели взорвать один из самолетов, направляющихся из Таллинна в Германию.

Чистосердечное признание

Несмотря на то, что обычно игиловцы о своих терактах не предупреждают, на фоне нависшей над Европой террористической угрозы, взрывов во Франции и Турции, сообщение напугало многих. Меры безопасности в аэропорту и центре столицы были усилены, но, к счастью, ничего ужасного не произошло.

Все полгода то тут, то там всплывали упреки в отношении полиции, что в такой маленькой стране, как Эстония, до сих пор не смогли найти телефонного хулигана. Несмотря на то, что звонок был сделан с телефонного номера, зарегистрированного в Эстонии, вычислить звонившего было сложно, так как сигнал поступил из густонаселенного района. И вот в феврале имя звонившего стало известно, и 14 марта Владислав Пяллинг предстал перед судом.

Так как подсудимый признал свою вину, в рамках согласительного производства Пяллинг получил два с половиной года тюремного заключения, из которых реальный срок составляет четыре месяца, остальное он будет отбывать условно с испытательным сроком три с половиной года. Срок заключения отсчитывается с момента, когда обвиняемый был взят под стражу – 2 февраля. Кроме того, Владислав Пяллиннг должен оплатить связанные со следствием издержки. Гражданских исков о возмещении каких-либо расходов в связи с его звонком пока в отношении виновного не предъявлено.

Мотивы туманны

Владислав Пяллинг – известный в узких кругах активист и политический деятель. Его имя периодически попадало в СМИ, в последний раз – в связи с планируемым созданием новой русской партии.

Причина, по которой он решился на звонок с угрозой, так и осталась до конца не ясна. На суде защитник Пяллинга Урмас Симон пояснил, что прямого мотива не было. Как адвокат, так и прокурор Трийну Олев сказали перед журналистами, что Пяллинг ранее работал в охранной службе аэропорта, но ушел оттуда с разногласиями в начале 2016 года. Месть и вдохновила его сделать звонки с угрозами. Защитник также предположил, что, очевидно, Пяллинг взял пример с телевидения и из фильмов и не чувствовал, какие последствия у таких угроз.

Действительно, на своей странице в Facebook и даже в официальных СМИ Владислав неоднократно выражал критику по поводу работы службы безопасности аэропорта, обвиняя начальство в том, что на руководящих постах работают неквалифицированные сотрудники, не имеющие даже высшего образования и опыта работы.

«Странным образом получилось, что в руководстве охраны Таллиннского аэропорта (предполетный контроль, охрана территории и пропускных пунктов) оказались главным образом люди со средним или средним специальным образованием. Ни у кого из них нет опыта работы в полиции. Так, начальник отдела авиационной безопасности G4S Кристьян Саарик окончил училище (он курирует охрану всех гражданских аэропортов Эстонии). Начальник охраны Таллиннского аэропорта Хейго Стамм имеет такой же уровень образования. Ивар Никопензиус, выучившийся на автослесаря, работает главным специалистом по надзору за качеством работы», – писал в январе Пяллинг в своей публикации для информационного портала «Спутник».