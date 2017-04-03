Кто он, телефонный террорист Владислав Пяллинг, севший в тюрьму за звонок в Таллиннский аэропорт?

Летом прошлого года Эстонию всколыхнул звонок неизвестного, который сообщал о готовящемся теракте на борту летящего в Германию самолета. Этот случай не на шутку напугал общественность, ведь для спокойной и мирной Эстонии подобное было впервые. Полгода многие выражали негодование по поводу того, что звонивший до сих пор не пойман. И вот стало известно имя виновника неудачной телефонной шутки – 33-летний Владислав Пяллинг. Что это за человек и чем мог быть вызван его поступок, разбиралась «МК-Эстония».
Чуть больше полугода назад, 25 июля 2016 года, в Таллиннский аэропорт и Полицию безопасности поступили звонки о возможном теракте. Звонивший мужчина говорил на английском и назвался представителем ИГИЛ. Он угрожал в течение ближайшей недели взорвать один из самолетов, направляющихся из Таллинна в Германию.
Чистосердечное признание
Несмотря на то, что обычно игиловцы о своих терактах не предупреждают, на фоне нависшей над Европой террористической угрозы, взрывов во Франции и Турции, сообщение напугало многих. Меры безопасности в аэропорту и центре столицы были усилены, но, к счастью, ничего ужасного не произошло.
Все полгода то тут, то там всплывали упреки в отношении полиции, что в такой маленькой стране, как Эстония, до сих пор не смогли найти телефонного хулигана. Несмотря на то, что звонок был сделан с телефонного номера, зарегистрированного в Эстонии, вычислить звонившего было сложно, так как сигнал поступил из густонаселенного района. И вот в феврале имя звонившего стало известно, и 14 марта Владислав Пяллинг предстал перед судом.
Так как подсудимый признал свою вину, в рамках согласительного производства Пяллинг получил два с половиной года тюремного заключения, из которых реальный срок составляет четыре месяца, остальное он будет отбывать условно с испытательным сроком три с половиной года. Срок заключения отсчитывается с момента, когда обвиняемый был взят под стражу – 2 февраля. Кроме того, Владислав Пяллиннг должен оплатить связанные со следствием издержки. Гражданских исков о возмещении каких-либо расходов в связи с его звонком пока в отношении виновного не предъявлено.
Мотивы туманны
Владислав Пяллинг – известный в узких кругах активист и политический деятель. Его имя периодически попадало в СМИ, в последний раз – в связи с планируемым созданием новой русской партии.
Причина, по которой он решился на звонок с угрозой, так и осталась до конца не ясна. На суде защитник Пяллинга Урмас Симон пояснил, что прямого мотива не было. Как адвокат, так и прокурор Трийну Олев сказали перед журналистами, что Пяллинг ранее работал в охранной службе аэропорта, но ушел оттуда с разногласиями в начале 2016 года. Месть и вдохновила его сделать звонки с угрозами. Защитник также предположил, что, очевидно, Пяллинг взял пример с телевидения и из фильмов и не чувствовал, какие последствия у таких угроз.
Действительно, на своей странице в Facebook и даже в официальных СМИ Владислав неоднократно выражал критику по поводу работы службы безопасности аэропорта, обвиняя начальство в том, что на руководящих постах работают неквалифицированные сотрудники, не имеющие даже высшего образования и опыта работы.
«Странным образом получилось, что в руководстве охраны Таллиннского аэропорта (предполетный контроль, охрана территории и пропускных пунктов) оказались главным образом люди со средним или средним специальным образованием. Ни у кого из них нет опыта работы в полиции. Так, начальник отдела авиационной безопасности G4S Кристьян Саарик окончил училище (он курирует охрану всех гражданских аэропортов Эстонии). Начальник охраны Таллиннского аэропорта Хейго Стамм имеет такой же уровень образования. Ивар Никопензиус, выучившийся на автослесаря, работает главным специалистом по надзору за качеством работы», – писал в январе Пяллинг в своей публикации для информационного портала «Спутник».
Он выражал сожаление о том, что сегодня большую часть служащих предполетного контроля составляют вчерашние школьники, на полставки устраиваются студенты, а подготовительный курс ограничивается двухнедельной охранной школой и недельным курсом базовой подготовки сотрудника службы авиационной безопасности.
«Показателен случай, произошедший в 2006 году. Тогда на работу был принят сотрудник, находившийся в розыске. Только через месяц, когда всплыла правда, он был уволен. Как показывает мировая практика, наиболее успешно такую работу выполняют государственные службы, а не частные фирмы», – заключил Владислав Пяллинг.
По словам Реймо Райя, начальника по коммуникациям компании AS G4S Eesti, которая занимается охраной столичного аэропорта, Владислав Пяллинг проработал у них с 2007 по 2016 год, он осуществлял предполетный досмотр пассажиров и ручной клади.
«Трудовой договор с ним был расторгнут по причине прогула. Другими словами, он не явился в установленное время на работу, поэтому трудовые отношения были прекращены, – поясняет Реймо Райя. – На рабочем месте он выполнял свои задачи хорошо. Перед тем как поступить на работу в службу безопасности аэропорта, которую осуществляет G4S, работников проверяет Полиция безопасности».
Вежливый и добрый
Владислав Пяллинг родился в 1983 году, окончил 65-ю среднюю школу Таллинна (ныне Ляэнемереская гимназия), где по сей день работает его мать. Кстати, сегодняшний директор школы Денис Преснецов учился с ним в параллельном классе. Но «МК-Эстонии» Преснецов сообщил, что по школьным годам Пяллинга не помнит.
Бывшие одноклассники, с которыми нам удалось пообщаться, описывают его как тихого и спокойного человека, немного замкнутого и своеобразного, но вряд ли способного на преступление.
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