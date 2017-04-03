Мистика: судно Южной Кореи исчезло у берегов Уругвая

“Танкер исчез с 22 членами экипажа на борту после последнего контакта с ним в Южной Атлантике около 2500 километров от берега”, - говорится в сообщении.

По данным информагентства Yonhap, двое филиппинских членов экипажа, которые были найдены в субботу на спасательных плотах, были спасены. В то же время другие спасательные шлюпки и плоты, найденные в районе, оказались пустыми.

“Идет операция поиска 22 людей”, - заявили в МИД страны, прибавив, что восьмеро из исчезнувших членов экипажа являются южнокорейскими гражданами и 14 – гражданами Филиппин.