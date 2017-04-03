Почему в государственных гимназиях не строят спортивных залов?

На проблему обратил внимание президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа во мнении, которое было опубликовано в Postimees на прошлой неделе. Он выразил обеспокоенность тем, что государственные гимназии строят без спортивных залов. В течение трех гимназических лет по программе предусмотрены пять курсов физкультуры. Один курс содержит 35 академических часов. Но спортивные залы находятся в других помещениях, во время уроков они пустуют и часто находятся достаточно далеко, а значит, ученикам, чтобы заниматься спортом, придется ездить неизвестно куда.

Руководитель школьной сети Министерства образования и наук Калле Кюттис заверил, что у всех, на данный момент построенных гимназий, есть возможности для занятий спортом: «Места расположения выбраны так, чтобы гимназии находились рядом с имеющимися спортивными базами, утреннее свободное время которых можно использовать», - сказал он. В качестве примера он привел Йыхви, Пыльва, Йыгева, Кярдла и Вильянди, рядом с которым находятся спортивные комплексы, которыми пользуются школы.

«Если рядом с каждой маленькой гимназией, как, например, в Валга, Выру или Пыльва, строить еще и спортивный холл, то у нас не хватит денег на возведение государственных гимназий в каждом уезде», - сказал Кюттис.

А в тех местах, где государство планирует построить полностью новое школьное здание, но где хороших возможностей для занятия спортом нет, по словам Кюттиса, заключаются договоры с самоуправлениями о том, что они построят рядом со школой спорткомплекс. Тут в качестве примера он привел Виймси, где в 2018 году откроется новая государственная гимназия, а в это же время самоуправление вложится в возведение нового спортивного холла. Такое же соглашение имеется при строительстве государственной гимназии в Табасалу. По словам Кюттиса, цель свести во едино деньги самоуправлений и государства.

«Мы провели опросы, проблемы нет. Сыырумаа может обращать внимание на вещи, которые могут казаться именно такими, как он сказал, но, благодаря тому мы экономим деньги, мы вкладываем их в строительство учебных корпусов, а самоуправления добавляют средства, возводя спорткомплексы», - объяснил Кюттис.

Самой новой сейчас является государственная гимназия, которую открыли в начале года в Пыльва. И тут у здания школы тоже нет спортзала, однако, школа находится в центре города, рядом расположена спортшкола и холл Месикяпп, использовать которые школьники могут по договоренности. Кроме того, за зданием школы есть футбольное поле с искусственным покрытием, а вокруг нее тянутся тропы здоровья.