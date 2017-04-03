Почему в государственных гимназиях не строят спортивных залов?

Сейчас в Эстонии 12 государственных гимназий, а всего есть план построить 24 таких учебных заведений. В методике организации сети гимназий сказано, что неразумно возводить спортивные холлы рядом со свежее построенными гимназиями. Для государства это просто очень дорого.
На проблему обратил внимание президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа во мнении, которое было опубликовано в Postimees на прошлой неделе. Он выразил обеспокоенность тем, что государственные гимназии строят без спортивных залов. В течение трех гимназических лет по программе предусмотрены пять курсов физкультуры. Один курс содержит 35 академических часов. Но спортивные залы находятся в других помещениях, во время уроков они пустуют и часто находятся достаточно далеко, а значит, ученикам, чтобы заниматься спортом, придется ездить неизвестно куда.
Руководитель школьной сети Министерства образования и наук Калле Кюттис заверил, что у всех, на данный момент построенных гимназий, есть возможности для занятий спортом: «Места расположения выбраны так, чтобы гимназии находились рядом с имеющимися спортивными базами, утреннее свободное время которых можно использовать», - сказал он. В качестве примера он привел Йыхви, Пыльва, Йыгева, Кярдла и Вильянди, рядом с которым находятся спортивные комплексы, которыми пользуются школы.
«Если рядом с каждой маленькой гимназией, как, например, в Валга, Выру или Пыльва, строить еще и спортивный холл, то у нас не хватит денег на возведение государственных гимназий в каждом уезде», - сказал Кюттис.
А в тех местах, где государство планирует построить полностью новое школьное здание, но где хороших возможностей для занятия спортом нет, по словам Кюттиса, заключаются договоры с самоуправлениями о том, что они построят рядом со школой спорткомплекс. Тут в качестве примера он привел Виймси, где в 2018 году откроется новая государственная гимназия, а в это же время самоуправление вложится в возведение нового спортивного холла. Такое же соглашение имеется при строительстве государственной гимназии в Табасалу. По словам Кюттиса, цель свести во едино деньги самоуправлений и государства.
«Мы провели опросы, проблемы нет. Сыырумаа может обращать внимание на вещи, которые могут казаться именно такими, как он сказал, но, благодаря тому мы экономим деньги, мы вкладываем их в строительство учебных корпусов, а самоуправления добавляют средства, возводя спорткомплексы», - объяснил Кюттис.
Самой новой сейчас является государственная гимназия, которую открыли в начале года в Пыльва. И тут у здания школы тоже нет спортзала, однако, школа находится в центре города, рядом расположена спортшкола и холл Месикяпп, использовать которые школьники могут по договоренности. Кроме того, за зданием школы есть футбольное поле с искусственным покрытием, а вокруг нее тянутся тропы здоровья.