Эстонские спортсмены разоблачили нечистоплотных соперников

В итоге первое место было присуждено эстонской команде, которая выступает на яхте Katariina II и капитаном которой является Айвар Туулберг, сообщает Postimees.ee.

Эстонцы после окончания соревнований опротестовали результат итальянцев. Жюри, рассмотрев жалобу, удовлетворило протест эстонцев и аннулировало результаты итальянцев.

Примечательно, что на второе место в итоге поднялась другая эстонская команда, которая выступает на яхте Sugar и которой управляет Отть Киккас.

Итальянцев дисквалифицировали из-за того, что их судно не отвечает техническим требованиям. При этом, стало известно, что конкуренты эстонцев специально модифицировали свою яхту, чтобы улучшить ее скоростные показатели.

Позже, до осмотра судна судьями, они избавились от улик, но эстонцы обратили внимание на наличие запрещенного балласта еще в тот момент, когда яхта была в море.